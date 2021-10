Γιουνάιτεντ: Στον «αέρα» το μέλλον του Σόλσκιερ, περιμένει στο ακουστικό ο Κόντε

Ο Αντόνιο Κόντε περιμένει ένα τηλεφώνημα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να διαδεχθεί τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η ντροπιαστική ήττα από την Λίβερπουλ με 5-0 στο «Ολντ Τράφορντ», ενδέχεται να φέρει κι αλλαγές στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τα αρνητικά αποτελέσματα στην Premier League έβαλαν αμέσως τους οπαδούς της σε σκέψεις και την ομάδα στην εσωστρέφεια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στα τελευταία έξι παιχνίδια η Γιουνάιτεντ, μετράει τρεις ήττες, μία ισοπαλία και δύο νίκες, ούσα στην 7η θέση με 14 βαθμούς. Τελευταία φορά, ωστόσο που οι «κόκκινοι διάβολοι» γεύτηκα την χαρά της νίκης ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου, κόντρα στην Γουέστ Χαμ.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας της με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Το βράδυ της Κυριακής (24/10) δεν υπήρξε καμία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα ότι ο Νορβηγός τεχνικός θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας. Σύμφωνα πάντως με τα όσα αναφέρει η «Daily Mirror», ο 48χρονος προπονητής, μετράει ώρες στο Μάντσεστερ και παράλληλα ο Αντόνιο Κόντε περιμένει στο ακουστικό του.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί το «διαζύγιο» με τον Σόλσκιερ, τότε σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Γιουνάιτεντ θα ξεκινήσει συζητήσεις με τον άλλο τεχνικό της Ίντερ, Αντόνιο Κόντε, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδας, μετά και την λύση της συνεργασίας του με τoυς «νερατζούρι» το περασμένο καλοκαίρι. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί το τοπίο με τον Νορβηγό προπονητή...

No meeting in the night for Man Utd board. They’ll decide final position in the next hours/days - Solskjær has always been protected so far 🔴 #MUFC



Rumours about Antonio Conte ‘not considering’ Man Utd job were NOT true. But no official talks yet.



