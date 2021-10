Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο διασυρμός από τη Λίβερπουλ έστειλε στο νοσοκομείο τον Φέρντιναντ

Η τραγική εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε έξαλλο τον Ρίο Φέρντιναντ, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του και κατέληξε λίγο αργότερα στο... νοσοκομείο.

Η θλιβερή εμφάνιση και η εκκωφαντική ήττα με 5-0 από τη Λίβερπουλ μέσα στο «Όλντ Τράφορντ» έκανε έξαλλους τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι δεν μπορούσαν να... χωνέψουν τι βλέπουν στα μάτια τους και άρχισαν να συρρέουν κατά εκατοντάδες εκτός γηπέδου.

Παρόλα αυτά δεν ήταν μόνο οι φίλαθλοι που αδυνατούσαν να πιστέψουν το.. συνονθύλευμα που παρουσίασαν οι Κόκκινοι Διάβολοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρίο Φέρντιναντ εξερράγη αντικρίζοντας την παρουσία της ομάδας και άρχισε να κλωτσά με νεύρα ότι βρήκε μπροστά του με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Προφανώς ο πρώην αμυντικός Γιουνάιτεντ δεν υπολόγισε καλά τη δύναμή του και προκάλεσε πρόβλημα στο πόδι του, αναρτώντας το εν λόγω περιστατικό στα social media.

This 60 mins have sent me to A&E…

FFS



🤬🤬🤬#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5