Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ: Αποδοκιμασίες στο ημίχρονο, φεύγει ο κόσμος από το «Ολντ Τράφορντ» (vid)

Ο κόσμος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδοκίμασε την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και ουσιαστικά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Νορβηγό τεχνικό.

Καζάνι που βράζει θύμιζε το «Ολντ Τράφορντ» κατά τη διάρκεια του μεγάλου ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Στο σφύριγμα της ανάπαυλας ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα την ομάδα του για την κάκιστη απόδοση της και τα τέσσερα γκολ που δέχτηκε στο πρώτο μισό, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να μπαίνει στο στόχαστρο.

Πολλοί ήταν οι εκνευρισμένοι οπαδοί, οι οποίοι επέλεξαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο στο ημίχρονο εκφράζοντας την αποστροφή τους για την εμφάνιση του συνόλου του Σόλσκιερ.

Hundreds of Manchester United fans have seen enough and are leaving Old Trafford at half-time pic.twitter.com/gtrDLeZQhe