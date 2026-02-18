Η Νιουκάστλ καθάρισε από νωρίς με την πρόκριση στους «16» του Champions League, καθώς στο ημίχρονο νικούσε ήδη 5-0 την Καραμπάγκ!

Οι όποιες αμφιβολίες μπορούσε να έχει κανείς για το αν η Νιούκαστλ θα έχει εύκολο έργο στο εκτός έδρας ματς με την Καραμπάγκ για τα playoffs του Champions League, διαλύθηκαν μέσα σε ένα ημίχρονο, με τις Καρακάξες να κάνουν... πλάκα στο Μπακού!

Η ανάπαυλα βρήκε την ομάδα του Έντι Χάου να προηγείται 5-0 των Αζέρων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκόρντον, που σημείωσε καρέ σκοράροντας στο 3', στο 32', στο 34' και στο 45+1', με το δεύτερο και το τρίτο τέρμα του να έρχονται από τη λευκή βούλα! Μεσολάβησε ένα γκολ του Τιό στο όγδοο μόλις λεπτό, με τους Άγγλους να καθαρίζουν, ουσιαστικά, από πολύ νωρίς με την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης...

Σημειώνεται πως ο Άγγλος φορ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης με τέσσερα γκολ στο πρώτο μέρος σε αγώνα Champions League μετά τον Λουίς Αντριάνο, που το είχε πράξει το 2014 με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ενάντια στην ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ.