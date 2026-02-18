Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σπουδαίου ματς
Στον αστερισμό του Champions League επιστρέφει απόψε (18/2) ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση (Playoffs).
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Μπάγερ Λεβερκούζεν με φόντο τους «16» του θεσμού και με φάρο το 2-0 πριν από σχεδόν ένα μήνα στο «Καραϊσκάκης», θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 22:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.
Παράλληλα την ίδια ώρα (22:00) έχουμε το Κλαμπ Μπρίζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 5) και το Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 19:45 η Καραμπάχ υποδέχεται τη Νιουκάστλ (Cosmote Sport 3).
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Καραμπάχ - Νιουκάστλ (19:45, Cosmote Sport 3)
- Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, MEGA/Cosmote Sport 2)
- Κλαμπ Μπρίζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 5)
- Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 3)
