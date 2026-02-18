Η Νιούκαστλ διέλυσε με 6-1 την Καραμπάγκ στο Μπακού με τέσσερα (!) γκολ του Γκόρντον και ουσιαστικά εξασφάλισε από τώρα την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Η Νιούκαστλ πήγε υποψιασμένη στο Μπακού με στόχο να μην πάθει ό,τι οι Τσέλσι, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Κοπεγχάγη στη league phase και πράγματι αποδείχτηκε πολύ καλά διαβασμένη, καθώς διέλυσε με 6-1 την Καραμπάγκ και ουσιαστικά εξασφάλισε από τώρα το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Champions League!

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τις Καρακάξες, ο Άντονι Γκόρντον, που σμπαράλιασε την αντίπαλη άμυνα σημειώνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο! Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ με πλασέ στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Τιό να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά στο 8'. Στο 32', ο Γκόρντον χτύπησε ξανά με πέναλτι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα τελείωσε ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ για το 4-0! Δεν είχε μείνει εκεί όμως, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ευστόχησε σε ένα ακόμα πέναλτι, κάνοντας καρέ και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0...

Αυτό θα μαζευόταν κάπως στο 55', με τον Τζαφαρκουλίγεφ να μειώνει με δυνατό σουτ από πλάγια θέση που έφαγε... όρθιος ο Πόουπ. Το τελικό 6-1 διαμορφώθηκε στο 72ο λεπτό με τρομερό πλασέ του Μέρφι, με τους Βρετανούς να πανηγυρίζουν μία από τις πιο άνετες νίκες της ιστορίας τους και να σκέφτονται ήδη τα επόμενα.