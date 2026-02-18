Καραμπάγκ - Νιούκαστλ 1-6: Έφυγε για τους «16» με... Γκόρντον 4x4
Η Νιούκαστλ πήγε υποψιασμένη στο Μπακού με στόχο να μην πάθει ό,τι οι Τσέλσι, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Κοπεγχάγη στη league phase και πράγματι αποδείχτηκε πολύ καλά διαβασμένη, καθώς διέλυσε με 6-1 την Καραμπάγκ και ουσιαστικά εξασφάλισε από τώρα το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Champions League!
Απόλυτος πρωταγωνιστής για τις Καρακάξες, ο Άντονι Γκόρντον, που σμπαράλιασε την αντίπαλη άμυνα σημειώνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο! Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ με πλασέ στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Τιό να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά στο 8'. Στο 32', ο Γκόρντον χτύπησε ξανά με πέναλτι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα τελείωσε ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ για το 4-0! Δεν είχε μείνει εκεί όμως, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ευστόχησε σε ένα ακόμα πέναλτι, κάνοντας καρέ και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0...
Αυτό θα μαζευόταν κάπως στο 55', με τον Τζαφαρκουλίγεφ να μειώνει με δυνατό σουτ από πλάγια θέση που έφαγε... όρθιος ο Πόουπ. Το τελικό 6-1 διαμορφώθηκε στο 72ο λεπτό με τρομερό πλασέ του Μέρφι, με τους Βρετανούς να πανηγυρίζουν μία από τις πιο άνετες νίκες της ιστορίας τους και να σκέφτονται ήδη τα επόμενα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.