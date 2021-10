Αρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας: Το εγκληματικό μαρκάρισμα του ΜακΆρθουρ στον Σάκα που τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη (vid)

Τυχερός ήταν ο Τζέιμς ΜακΆρθουρ για το γεγονός ότι δεν αποβλήθηκε μετά το εγκληματικό μαρκάρισμα του στον Σάκα της Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ κατάφερε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα να ισοφαρίσει σε 2-2, χάρη στο γκολ του Αλεξάντρ Λακαζέτ. Οι γηπεδούχοι είχαν αρκετά παράπονα από την διαιτησία και συγκεκριμένα για τη φάση μεταξύ του Τζέιμς ΜακΆρθουρ και του Σάκα.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος Σκωτσέζος της Κρίσταλ Πάλας, στην προσπάθεια του να εξαπολύσει ένα δυνατό σουτ, βρήκε τον νεαρό άσο των «κανονιέρηδων», με άσχημο τρόπο. Ο διαιτητής, έδειξε την παράβαση, ωστόσο τιμώρησε τον ΜακΆρθουρ μόνο με κίτρινη κάρτα.

Μάλιστα, ο Βιερά, λίγα λεπτά αργότερα πέρασε στον πάγκο τον έμπειρο άσο, προκειμένου να τον προφυλάξει, με τους «κανονιέρηδες» να διαμαρτύρονται έντονα για τη συγκεκριμένη απόφαση του ρέφερι.

Saka had to be subbed off after this kick by James McArthur.



Only a yellow 😳 pic.twitter.com/N2kevUuwYN