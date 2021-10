Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας 2-2: Το... έσωσε με Λακαζέτ στο 90'+5'! (vid)

Η Πάλας του Βιεϊρά ήταν μια ανάσα από ένα μεγάλο διπλό, αλλά ο Λακαζέτ με γκολ στην τελευταία φάση του ματς έδωσε το βαθμό (2-2) στην Άρσεναλ!

Ο Βιεϊρά επέστρεψε ως αντίπαλος στο Emirates και βρέθηκε μια ανάσα από το να πληγώσει την πρώην του ομάδα (1999-2005). Ωστόσο, η Άρσεναλ αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να χάσει και με γκολ του Λακαζέτ στην τελευταία φάση του ματς, απέσπασε την ισοπαλία (2-2) από την Κρίσταλ Πάλας. Οι Gunners έμειναν για πέμπτο ματς αήττητοι, ωστόσο είναι στο -8 από την κορυφή της βαθμολογίας. Καλό ποδόσφαιρο από την Πάλας, η οποία όμως έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει δεύτερο διαδοχικό λονδρέζικο ντέρμπι στη σεζόν.

H Άρσεναλ μπήκε δυνατά, πίεσε και μόλις στο 8ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Πεπέ έκανε το σουτ, ο Γκουαϊτά έβγαλε, αλλά ο Ομπαμεγιάνγκ έμεινε στη φάση και πέτυχε το 1-0. Η Πάλας αντέδρασε έξυπνα, πήρε τον έλεγχο του κέντρο, είχε την κατοχή και προσπάθησε να βρει χώρους για να ισοφαρίσει. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του α' μέρους, όμως μία εντυπωσιακή εκτίναξη του Ράμσντεϊλ σταμάτησε το δυνατό σουτ του Γκάλαχερ. H Άρσεναλ πάντως φωνάζει για το μαρκάρισμα του ΜακΆρθουρ στον Σάκα, με τον παίκτη της φιλοξενούμενης να κλωτσά τον τελευταίο και να δέχεται κίτρινη κάρτα. Mάλιστα, ο παίκτης των Gunners δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε άμεσα.

McArthur deadass just volleyed Saka and var didn’t even check pic.twitter.com/bIj0lSVtrw