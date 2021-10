Νόριτς: Με Γιαννούλη στο γήπεδο δεν χάνει (vid)

Η Νόριτς για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην Premier League κράτησε ανέπαφη την εστία της, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να αποδεικνύει το πόσο πολύτιμος ήταν για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ντάνιελ Φάρκε.

Η Νόριτς το περασμένο καλοκαίρι ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς - ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ - από τον ΠΑΟΚ, μονιμοποιώντας τον Δημήτρη Γιαννούλη στο ρόστερ της, μέχρι το 2024.

Το ταξίδι του 26χρονου, πλέον μιας και γιορτάζει σήμερα (17/10) τα γενέθλιά του, Κατερινιώτη μπακ στο Νησί ξεκίνησε τον περασμένο Γενάρη, όταν τα «καναρίνια» έδωσαν τα χέρια με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του νεαρού άσου. Οι πρώτες εντυπώσεις που είχε αφήσει στα 16 παιχνίδια που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ήταν θετικές.

Στη συμφωνία που είχαν υπογράψει τότε οι δύο ομάδες, υπήρχε ένας ειδικός όρος σχετικά με το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη. Αυτός προέβλεπε ότι σε περίπτωση που η Νόριτς, πάρει την άνοδο στη Premier League, τότε θα ενεργοποιηθεί και η οψιόν υποχρεωτικής αγοράς ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, του Έλληνα διεθνή μπακ.

Ετσι κι έγινε. Η Νόριτς πανηγύρισε την άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια της Αγγλίας και ο Δημήτρης Γιαννούλης παρέμεινε στα «κίτρινα». Φέτος, έχει αγωνιστεί ήδη σε επτά παιχνίδια με τον αγγλικό σύλλογο (5 στην Premier League και 2 στο EFL Cup), μετρώντας 423 αγωνιστικά λεπτά.

Το Σάββατο (16/10) η Νόριτς αναδείχθηκε ισόπαλη, δίχως τέρματα, με την Μπράιτον, αλλά παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις 2 βαθμούς, μετά το τέλος οκτώ αγωνιστικών. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η Νόριτς δεν έχει δει την εστία της να παραβιάζεται στα 15 από τα 21 παιχνίδια πρωταθλήματος, που ήταν στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πόσο σημαντικός και πολύτιμος είναι ο Έλληνας αμυντικός, για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ντάνιελ Φάρκε.

Yesterday's clean sheet means that #NCFC haven't conceded a goal with Dimi on the pitch in 15 of his 21 league appearances for the club.



Not a bad record... https://t.co/fH6PgunB1u