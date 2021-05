Ως εδώ φαίνεται πως κράτησε η θητεία του Χάρι Κέιν στην Τότεναμ, την ομάδα με την οποία καταξιώθηκε στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Όπως μεταδίδει το «Sky Sports», ο σταρ της Τότεναμ ενημέρωσε τη διοίκηση πως θέλει να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, εμμένοντας έτσι στην απόφασή του που είχε διαρρεύσει πριν από μερικές εβδομάδες και βάζει τους Σπερς σε διαδικασία εύρεσης του αντικαταστάτη του.

Ο 27χρονος «killer» έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024 και ήδη έχει ανοίξει επαφές μέσω των μάνατζερ του με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι για τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Βέβαια, αναμένεται η στάση που θα κρατήσει στο αίτημά του ο Ντάνιελ Λίβι και η διοίκηση των Λονδρέζων, καθώς σίγουρα η προτεραιότητα του κλαμπ θα είναι να τον πουλήσει σε ομάδα του εξωτερικού για να μην ενισχυθεί με την απόκτησή του κάποιος από τους ανταγωνιστές του Big-6.

Σύμφωνα με το «KPMG», η χρηματιστηριακή αξία του πρώτου σκόρερ της φετινής Premier League (22 γκολ) ανέρχεται στα 127,3 εκατ. ευρώ.

Harry Kane has told Tottenham he wants to leave this summer pic.twitter.com/u3PDDg5a2h

#THFC are now making enquiries about replacement centre-forwards, in the first indication that the club are willing to consider the feelings of their 27-year-old talisman.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 17, 2021