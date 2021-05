Η άνοδος είχε κριθεί από καιρό, όπως και το status της πρωταθλήτριας. Η Νόριτς επιστρέφει μετά από έναν χρόνο απουσίας στα σαλόνια της Premier League, με τον Δημήτρη Γιαννούλη να επιβαίνει κι αυτός στο τρένο των Καναρινιών και στο ματς κόντρα στη Ρέντινγκ, τελευταίο εντός έδρας της σεζόν, έφτασε η ώρα για… φιέστα.

Η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε νίκησε με 4-1 δίχως τον Έλληνα μπακ ο οποίος ήταν τιμωρημένος λόγω της αποβολής του από το ματς με τη Μπόρνμουθ και με το σφύριγμα της λήξης άρχισε το πάρτι τίτλου και ανόδου.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί, χορός, φωτογραφίες και… μπύρα από πλευράς του Γερμανού τεχνικού, έθεσαν τον τόνο στο «Carrow Road», με τη γιορτή να συνεχίζεται έξω από το γήπεδο, εκεί όπου εκατοντάδες οπαδοί των Καναρινιών περίμεναν τον προπονητή και τους παίκτες τους για να τους αποθεώσουν.

