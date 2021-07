Γιαννούλης: Η Νόριτς ανακοίνωσε την αγορά του από τον ΠΑΟΚ (vid)

Η Νόριτς ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς - ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ - του Δημήτρη Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι το καλοκαίρι του 2024 το συμβόλαιο του Κατερινιώτη μπακ.

Το τυπικό σκέλος της επισημοποίησης της απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε η Νόριτς την Πέμπτη (1/7) με την επίσημη έναρξη της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Άλλωστε βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε ανάμεσα στα Καναρίνια και το Δικέφαλο τον περασμένο Ιανουάριο, είχε προβλεφθεί υποχρεωτική οψιόν αγοράς - ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ - μετά το πέρας του εξάμηνου δανεισμού σε περίπτωση ανόδου στην Premier League.

Με την πολύτιμη συνεισφορά του 25χρονου Κατερινιώτη αριστερού μπακ ο στόχος επιτεύχθηκε και η Νόριτς (πρωταθλήτρια της Championship μάλιστα) ανακοίνωσε την αγορά του από τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο Έλληνας διεθνής μπακ, ο οποίος είχε παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο Gazzetta μετά το τέλος της σεζόν, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 και στις πρώτες του δηλώσεις στη σελίδα της αγγλικής ομάδας δήλωσε ανυπόμονος για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα τον βρει στα γήπεδα της Premier League.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και είμαι χαρούμενος για την μεταγραφή μου. Ανυπομονώ να παίξω απέναντι σε μεγάλους παίκτες και σε τεράστιους συλλόγους και να γνωρίσω τα όριά μου ως ποδοσφαιριστής.

Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να παίξεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες, αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Θα δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τις ομάδες της Premier League. Το να μετακινηθώ σε μια νέα χώρα ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά όλοι με αντιμετώπισαν πολύ φιλικά, τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικά και εδώ είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια», τόνισε ο Δημήτρης Γιαννούλης.

