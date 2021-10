Ανήλικοι οπαδοί συνελήφθησαν για ομοφοβικά συνθήματα στον αγώνα της Σίτι με την Μπέρνλι

Η αστυνομία του Μάντσεστερ προχώρησε στη σύλληψη τριών οπαδών, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι, μετά από ομοφοβικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σίτι με την Μπέρνλι.

Ασχημο τέλος είχε ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπέρνλι, για τρεις οπαδούς που παρευρέθηκαν στο «Έτιχαντ», καθώς η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή τους, μετά από ομοφοβικά συνθήματα που φώναζαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι δύο μάλιστα οπαδοί είναι ανήλικοι ενώ ο τρίτος διανύει το 20ο έτος της ηλικίας του. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο «Manchester Evening News», ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βαρύτατες ποινές, όπως απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

«Και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση για ανάκριση. Συνεργαζόμαστε στενά με την Μάντσεστερ Σίτι για να προωθήσουμε την καλή συμπεριφορά στους αγώνες και να εντοπίζουμε όποιον διαπράξει ποινικό αδίκημα.

Θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα σε οποιονδήποτε παρευρίσκεται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες με πρόθεση να προβεί σε καταχρηστική και απειλητική συμπεριφορά ότι δεν θα γίνεται ανεκτή. Εκτός από τη σύλληψή των τριών οπαδών, θα συνεργαστούμε με τους ποδοσφαιρικούς εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθεί η πιο δυνατή δράση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης σε αυτούς τους οπαδούς να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

