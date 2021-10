Ζάχαβι: «Πιθανός προορισμός για τον Λεβαντόφσκι η Μάντσεστερ Σίτι»

Θέμα Λεβαντόφσκι και... επίσημα στη Μπάγερν, με τον ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι, να προειδοποιεί πως την επόμενη σεζόν ο Πολωνός μπορεί να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Mind games προς συμφέρον του πελάτη του ή μια εν δυνάμει πραγματικότητα;

Ο πανίσχυρος Ισραηλινός ατζέντης Πίνι Ζάχαβι ενεργοποίησε «βόμβα» εντός στης Μπάγερν, αφού αποκάλυψε στην «BILD» πως την επόμενη σεζόν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ενδέχεται να φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πολωνός επιθετικός εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες εκνευρισμένος με την διοίκηση της Μπάγερν και απείλησε μέχρι και με αποχώρηση από τον σύλλογο, με τον ατζέντη του να παίρνει τη σκυτάλη και να τραβάει ακόμα περισσότερο το σχοινί.

Από την πλευρά τους οι Πολίτες βρίσκονται σε αναζήτηση για τον διάδοχο του Σέρχιο Αγουέρο στην αιχμή του δόρατος και αφού δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Κέιν το περασμένο καλοκαίρι, φαίνεται πως πλέον έχουν στρέψει τις κεραίες τους προς... Γερμανία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Λέβα δεσμεύεται με δυο ακόμα χρόνια συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου που πλέον καλείται να αναλάβει ρόλο... πυροσβέστη και να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει σχετικά με τις τάσεις φυγής του μεγάλου της «πυροβολικού».

