Νιουκάστλ: Τον Γενάρη θα επιδιώξει την απόκτηση του Βέρνερ

Ψηλά στην μεταγραφική λίστα της Νιουκάστλ, ενόψει Ιανουαρίου, βρίσκεται ο επιθετικός της Τσέλσι, Τίμο Βέρνερ.

Οι «καρακάξες» αλλάζουν σελίδα οριστικά, μετά την εξαγορά ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ από τους Σαουδάραβες επενδυτές. Ο 36χρονος πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανέλαβε την ομάδα στα χέρια του και είναι αποφασισμένος να την βάλει στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Γι' αυτό και κύριο μέλημα του είναι η μεταγραφική ενίσχυση και μάλιστα από τον Γενάρη. Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες να έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Μάουρο Ικάρντι, αλλά όπως φαίνεται και μεταδίδουν και τα Μέσα στη Γερμανία, οι άνθρωποι της Νιουκάστλ επιθυμούν διακαώς την απόκτηση του Τίμο Βέρνερ.

Ο 25χρονος επιθετικός, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετράει μόλις 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Τσέλσι, έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ, βρίσκεται στο στόχαστρο των Σαουδάραβων για την επιθετική γραμμή του συλλόγου.

Μάλιστα, ο κεντρικός αμυντικός της Νιουκάστλ, Φάμπιαν Σερ, ανήκει στο ίδιο πρακτορείο μάνατζερ που είναι και ο Τίμο Βέρνερ κι αυτό ενδεχομένως να διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

True ✅ @NUFC ist interested in @TimoWerner. The agency of Werner has already a client with Fabian Schär at Newcastle and is regularly in contact with the Club @BILD_Sport pic.twitter.com/ZIybJKvUOd