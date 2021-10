Νιουκάστλ: Πάει για το πρώτο «μπαμ» τον Γενάρη με Ικάρντι

Δυναμικά φαίνεται πως θα μπει στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη η Νιούκαστλ, καθώς σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι.

Οι «καρακάξες» αλλάζουν σελίδα οριστικά και μαζί τους αλλάζει και όλο το αγγλικό, αλλά γενικότερα όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο 36χρονος πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανέλαβε την ομάδα στα χέρια του και μοιάζει αποφασισμένος να την οδηγήσει σε επιτυχίες.

Γι' αυτό και κύριο μέλημα του είναι η μεταγραφική ενίσχυση και μάλιστα από τον Γενάρη. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Daily Mail», τα νέα αφεντικά της Νιουκάστλ, έχουν ψηλά στη λίστα τους το όνομα του Μάουρο Ικάρντι. Ο 28χρονος Αργεντινός επιθετικός, μετά την έλευση του Λιονέλ Μέσι, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μία θέση στο βασικό σχήμα της Παρί Σεν Ζερμέν κι έτσι το μέλλον του μοιάζει αβέβαιο. Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024.

Το εν λόγω δημοσίευμα, αναφέρει πως πριν από μερικές ημέρες είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Ικάρντι, τόσο η Τότεναμ όσο και η Γιουβέντους, αλλά η Νιουκάστλ μετά τη νέα αλλαγή στην ιστορία της, αποτελεί το φαβορί για την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού.

Ο Ικάρντι μετακόμισε στο Παρίσι το 2020 από την Ίντερ, έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι σήμερα, έχει πετύχει 111 τέρματα σε 188 παιχνίδια με την γαλλική ομάδα.

Πάντως, στη Νιουκάστλ κινούνται και σε ρυθμούς... προπονητή με τα ονόματα των Φρανκ Λάμπαρντ - Στίβεν Τζέραρντ αλλά και Αντόνιο Κόντε να εξετάζονται από τους Σαουδάραβες.

🚨 Newcastle have joined the race to sign Paris Saint-Germain forward Mauro Icardi - but Tottenham and Juve are also interested in the Argentina international. (Source: Mail on Sunday) pic.twitter.com/N321cxsGjA