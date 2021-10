Νιούκαστλ: «Επισημοποιείται η μεταβίβαση στους Σαουδάραβες μέσα στο επόμενο 24ώρο» γράφουν οι Times

Αλλαγή σελίδας διενεργείται κι επίσημα στη Νιούκαστλ, με την Premier League να ανάβει «πράσινο φως» στο κονσόρτιουμ από τη Σαουδική Αραβία για τη μεταβίβαση του κλαμπ, η οποία σύμφωνα με τους Times θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Η «απελευθέρωση» της Νιούκαστλ από τα δίχτυα του Μάικ Άσλεϊ και η μεταβίβαση στους Σαουδάραβες επενδυτές παίρνει «σάρκα και οστά» με αναβολή ενός χρόνου. Ήταν 30 Ιουλίου όταν το fund με επικεφαλής τον Πρίγκηπα του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και μπροστάρη την Αμάντα Στέιβλι απέσυρε το ενδιαφέρον του για την αγορά των Μάγκπαϊζ, μετά από πολύμηνο σίριαλ επαφών που έληξε επεισοδιακά λόγω των «φωνών» για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά της σαουδαραβικής οικογένειας.

Ωστόσο, το πρακτικό εμπόδιο που είχε οδηγήσει την Premier League να βάλει «φρένο» στη μεταβίβαση ήταν η αθέτηση του deal για τα τηλεοπτικά δικαιώματα από το αραβικό κράτος και αντ' αυτού η πειρατική προβολή των αγώνων στη χώρα. Αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε οριστικά σήμερα, με την άρση του ban από τη Σαουδική Αραβία να «ξεπαγώνει» αυτόματα τις διαδικασίες και τη διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος να ανάβει εν τέλει το «πράσινο φως».

Σύμφωνα με τους «Times», μάλιστα, οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συμφωνία, η οποία θα σαλπίσει νέα εποχή για τις Καρακάξες, αλλά και νέο γύρο οργισμένων αντιδράσεων από ανθρωπιστικές οργανώσεις με δεδομένο το background των Σαουδαράβων επενδυτών.

Συγκεκριμένα, ο Πρίγκηπας Μπιν Σαλμάν κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι, με τη χήρα του αδικοχαμένου Σαουδάραβα δημοσιογράφου, Χατίς Τσενγκίζ να καταβάλει κάθε προσπάθεια για σαμποτάζ το καλοκαίρι του 2020 όταν το deal βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, μαζί με την άρση του ban, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεσμεύθηκε να κλείσει τις πειρατικές ιστοσελίδες της χώρας, την ώρα που το beINSports (κατέχει τα δικαιώματα της PL στη Μέση Ανατολή) έκανε στροφή 180 μοιρών κι από την εναντίωση με τη μεταβίβαση του κλαμπ στο κονσόρτιουμ, ανακάλεσε πλήρως και δέχθηκε τη νέα τάξη πραγμάτων.



Πρέπει να σημειωθεί ότι το deal είχε μεν καταρρεύσει τον Ιούλιο του 2020, λόγω και των επιπλοκών της πανδημίας, αλλά η προσφορά παρέμεινε «ζωντανή» μέχρι σήμερα, όπως και οι επαφές του κονσόρτιουμ με τον Μάικ Άσλεϊ. Η βασική ένσταση της PL και του CEO, Ρίτσαρντ Μάστερς είχε να κάνει με το ότι η πρόταση εξαγοράς του 80% Νιούκαστλ από το PIF (Public Investment Fund), το fund που ελέγχει το μεγαλύτερο κομμάτι πλούτου στη χώρα και ανήκει στον Πρίγκηπα Μπιν Σαλμάν, ενείχε τον «κίνδυνο» έμμεσης επιρροής του κλαμπ απευθείας από το αραβικό κράτος. Μία ένσταση που παραδόξως κάμφθηκε εξολοκλήρου από την Premier, επιτρέποντας έτσι στο deal να φτάσει ένα βήμα μακριά από την επισημοποίησή του.

