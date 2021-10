Τάουνσεντ: «Επρεπε να παρακαλέσω τον Ρονάλντο για να μου δώσει τη φανέλα του» (vid)

Ο Άντρος Τάουνσεντ μίλησε για τον πανηγυρισμό του στο γκολ που σημείωσε απέναντι στη Γιουνάιτεντ, αλλά και για τις απανωτές προσπάθειες που έκανε προκειμένου ο Ρονάλντο να του δώσει τη φανέλα του.

Την περασμένη αγωνιστική η Έβερτον αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το Άντρος Τάουνσεντ να σκοράρει το τέρμα της ισοφάρισης και να το πανηγυρίζει όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 30χρονος Άγγλος εξτρέμ ξεκαθάρισε ότι ο πανηγυρισμός του ήταν μια ένδειξη σεβασμού προς τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Μιλώντας στην εκπομπή «TalkSport», ο Τάουνσεντ αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Κριστιάνο, για τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να πάρει τη φανέλα του αλλά και για τα μουρμουρητά του 36χρονου επιθετικού των «κόκκινων διαβόλων».

«Έβαλα στόχο να μην φύγω από το "Ολντ Τράφορντ" χωρίς τη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Είδατε ότι με το τελευταίο σφύριγμα, έτρεξα κατευθείαν κοντά του. Τον άκουσα να μουρμουρίζει αλλά στα πορτογαλικά και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Του ζήτησα τρεις ή τέσσερις φορές τη φανέλα του. Τελικά, μου είπε ότι θα μου την δώσει μέσα. Επρεπε να περιμένω στα αποδυτήρια για να έρθει και να μου τη δώσει. Θα την κρατήσω μια ζωή μαζί μου.

Οσον αφορά τον πανηγυρισμό μου, είχα μιλήσει με τον προπονητή μου την προηγούμενη μέρα. Τους είπα πως αν σκοράρω θα πανηγυρίσω σαν τον Ρονάλντο αλλά μόνο αν βεβαιωθούμε ότι δεν θα χάσουμε το ματς. Αν ο Ρονάλντο έβλεπε τον πανηγυρισμό μου, τότε σίγουρα δεν θα μου έδινε τη φανέλα του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τάουνσεντ.

