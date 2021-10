Δεν μιλιόταν ο Κριστιάνο μετά το νέο στραβοπάτημα (vid)

Η κάμερα «έπιασε» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να περπατά προς την φυσούνα εμφανώς απογοητευμένος...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος απέτυχε να πάρει το «τρίποντο» της νίκης.

Μετά την ήττα κόντρα στην Άστον Βίλα, ακολούθησε η ισοπαλία με την Έβερτον (1-1).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βρέθηκε στην βασική ενδεκάδα Σόλσκιερ. Παρακολούθησε τα πρώτα 56 λεπτά από τον πάγκο της ομάδας, κι όταν επιστρατεύτηκε δεν κατάφερε να δώσει λύση.

Μετά το τέλος του αγώνα η κάμερα «έπιασε» τον Πορτογάλο να πηγαίνει προς την φυσούνα εμφανώς απογοητευμένος και τσαντισμένος.

Δείτε το βίντεο:

Cristiano Ronaldo headed straight down the tunnel after United’s 1-1 draw with Everton.



Not happy.



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/afc5Qc4sVi