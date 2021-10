Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Σόλσκιερ τον άφησε στον πάγκο

Έφτασε η στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται μεταξύ των αναπληρωματικών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παίρνει ανάσες στην αναμέτρηση με την Έβερτον για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πριν από μερικές μέρες έκανε το «Ολντ Τράφορντ» να τρελαθεί ξανά μαζί του, αφού σκόραρε στο 95' για το τελικό 2-1 επί της Βιγιαρεάλ, γράφοντας και ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές στα χρονικά του Champions League (178).

O CR7 βρίσκεται μαζί με τον Πολ Πογκμπά στον πάγκο για την αναμέτρηση με την Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ», με τον Έντινσον Καβάνι να παίρνει φανέλα βασικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ο Κριστιάνο δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα των «κόκκινων διαβόλων» από την ημέρα που επέστρεψε στο κλαμπ.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Presenting Ole's Reds to take on Everton 👊#MUFC | #MUNEVE