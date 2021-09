Premier League: Θα επιβραβεύσει τις ομάδες με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων

Μετά από πρωτοβουλία της Premier League, οι ομάδες με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων θα επιβραβευτούν από την διοργανώτρια αρχή.

Η Premier League ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον οι 13 από τις 20 ομάδες του πρωταθλήματος, έχουν ποσοστό μικρότερο του 50% όσον αφορά τους εμβολιασμένους κατά της πανδημίας.

Γι' αυτό κι αποφάσισε να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο στους παίκτες των ομάδων, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμένων στο πρωτάθλημα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μόλις επτά ομάδες είναι πάνω από 50% πλήρως εμβολιασμένες, οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Εξετάζουμε πως και με ποιον τρόπο μπορούμε να ανταμοίψουμε αυτές τις ομάδες και τους παίκτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οπως αναφέρει το «Sky Sports», ναι μεν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν εμβολιαστεί αλλά μόνο με την πρώτη δόση. Μόνο η Γουλβς είναι αυτή η οποία έχει όλους τους ποδοσφαιριστές της εμβολιασμένους.

Πάντως, όλα αυτά προέκυψαν, μετά το γεγονός ότι ο Ν' Κολό Καντέ διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και δεν θα βοηθήσει την Τσέλσι στη σπουδαία μονομαχία για το Champions League κόντρα στη Γιουβέντους αλλά και στον αγώνα με την Σαουθάμπτον στο πρωτάθλημα.

