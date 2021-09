Ομπαμεγιάνγκ: Πανηγύρισε αλά Ανρί, μπροστά στον Γάλλο θρύλο στο «Έμιρεϊτς» (pic)

Ο Πιέρ - Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πετυχαίνοντας το δεύτερο από τα τρία τέρματα της Άρσεναλ στο ντέρμπι (3-1) απέναντι στην Τότεναμ, πανηγύρισε αλά Τιερί Ανρί τσουλώντας στο χορτάρι με μπλαζέ ύφος, με τον Τιτί να είναι παρών στο «Έμιρεϊτς».

Ο «Όμπα» ήταν εκείνος που διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο που έκαναν οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα απέναντι στα «σπιρούνια» το απόγευμα της Κυριακής.

Με τον Σμιθ - Ρόου να έχει ανοίξει το σκορ και τον Σάκα να κάνει τρία τα τέρματα των «κανονιέρηδων» πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, η νίκη ήρθε μάλλον εύκολα για την Άρσεναλ στο μεγάλο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου.

Ο Ομπαμεγιάνγκ στο γκολ που πέτυχε πανηγύρισε όπως το έκανε ο Τιερί Ανρί στο παρελθόν, τσουλώντας στα γόνατα και κοιτάζοντας τον κόσμο με αγριεμένο ύφος, με τον Γάλλο θρύλο να είναι παρών στα επίσημα του «Έμιρεϊτς» μαζί με τον ιδρυτή του Spotify, Ντάνιελ Εκ, ο οποίος ενδιαφέρεται ν' αγοράσει την ομάδα...

Aubameyang dropped Henry's celebration in front of him during the North London derby 💪 pic.twitter.com/k0ru7d3q0b