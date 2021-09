Μπέκαμ: Ο πιτσιρικάς Ντέιβιντ παίρνει το «βάπτισμα του πυρός» το 1992 (vid)

Πέρασαν 29 χρόνια από τη μέρα που ο «Μπεκς» πέρασε για πρώτη φορά στο γήπεδο με τη φανέλα της Μάνσεστερ Γιουνάιτεντ, προτού πανηγυρίσει 12 τίτλους στους «κόκκινους διαβόλους» και 21 στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μια τέτοια ημέρα, 23 του Σεπτέμβρη, πίσω στο 1992, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πήρε το «βάπτισμα του πυρός» με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ματς του LeagueCup απέναντι στη Μπράιτον σε ηλικία 17 ετών.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, φυσικά... απόφοιτος της Τάξης του '92 που θα έγραφε τρομερή ιστορία με το κλαμπ του Μάντσεστερ, έλαβε την εμπιστοσύνη του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και στα χρόνια που ακολούθησαν θ' αποδείκνυε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους που πέρασαν ποτέ από το άθλημα.

Με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ μέτρησε 85 γκολ, 101 ασίστ και 12 τρόπαια, ενώ, στο σύνολο της επαγγελματικής του παρουσίας στο ποδόσφαιρο, είχε 718 εμφανίσεις, 127 γκολ, 115 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και πανηγύρισε 21 τρόπαια.

Όταν το 2019 επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ» και ξαναφόρεσε τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, έδειξε ότι... η κλάση είναι μόνιμη.

Για την ιστορία σ' εκείνο το ματς με την Μπράιτον ο Γουάλας είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους «γλάρους», ο Μπέκαμ μπήκε στο 60' αντί του Καντσέλσκις, ο Έντουαρντς ισοφάρισε στο τελικό 1-1 και η Γιουνάιτεντ πήρε τον επαναληπτικό με σκορ 1-0 για να περάσει στον 3ο γύρο του LeagueCup.

