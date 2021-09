Τσιμίκας: Οι ασίστ της ευτυχίας (pics & vids)

Ο Κώστας Τσιμίκας τρελαίνει τον κόσμο της Λίβερπουλ, κάνει τα μουστάκια του Κλοπ να γελούν και ο Έλληνας φουλ μπακ συνεχίζει τις ασίστ και τα υπέροχα πράγματα στον μαγικό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Από τα φιλικά με τις Στουτγκάρδη, Χέρτα Βερολίνου και Οσασούνα, έβγαζε στο χορτάρι όλα όσα δεν γνώριζε ο κόσμος της Λίβερπουλ για εκείνον.

«Σέρβιρε» γκολ για τους συμπαίκτες του, έκανε ατελείωτα σπριντ και τώρα που βούτηξε στα βαθιά στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο Κώστας Τσιμίκας... κολυμπάει με άνεση.

Έπειτα και από την εμφάνισή του στο Carabao Cup επικρατεί τρέλα γύρω από τ' όνομά του στις τάξεις των οπαδών των «κόκκινων».

Το σίγουρο είναι δικαιώνει πρώτα τον εαυτό του για την υπομονή που έκανε πέρυσι κι έπειτα τον Κλοπ που τον πίστεψε και τον κράτησε μαζί του για να τον φτάσει στο επίπεδο που πραγματικά μπορεί.

Το σόου με τη Νόριτς

Επιστρέφοντας στο αρχικό σχήμα για το παιχνίδι της Τρίτης στο «Carrow Road», αρχικά, ο Κώστας Τσιμίκας είχε ν' ανταγωνιστεί τους Τζόλη και Γιαννούλη που βρέθηκαν παρέα από την αριστερή πλευρά της Νόριτς.

Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας με την κόκκινη φανέλα ήταν εκείνος που χαμογέλασε πλατιά στο φινάλε και οδήγησε τη δική του ομάδα στον 4ο γύρο του LeagueCup. Όσα έκανε, καθιστούν πλέον τα 11,5 εκατ.λίρες που διατέθηκαν για την απόκτησή του πριν από έναν χρόνο... απόλυτη κλοπή.

Σύμφωνα με το Wyscout, είχε 26 επιτυχημένες μεταβιβάσεις σε 38 προσπάθειες, ήταν πρώτος σε δημιουργία ευκαιριών έχοντας φτιάξει 3 φάσεις για γκολ, φυσικά είχε την ασίστ στον Οριγκί, είχε 2/3 στις εναέριες μονομαχίες, 2/2 τάκλιν και 3/5 σέντρες.

Τα ποσοστά του στις μεταβιβάσεις παραμένουν σε υψηλότατο βαθμό, αφού είχε 68% κόντρα στη Νόριτς και πιο πριν είχε παρουσιάσει 73% με την Κρίσταλ Πάλας, 67% με την Τσέλσι, 80% με την Μπέρνλι (στο παιχνίδι που έκανε και πιο διαγώνιες κινήσεις), ενώ και στην πρεμιέρα της Premier με τα «καναρίνια» είχε 71%.

Ισοφάρισε τον Ρόμπερτσον κι ας ξεκίνησε σε 4 ματς

Ο Cross-tas έχει καταφέρει να ελαχιστοποιήσει την απόσταση που τον χώριζε από τον Άντι Ρόμπερτσον. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τον τραυματισμό του Σκωτσέζου το καλοκαίρι.

Πήρε παιχνίδια, έδειξε ότι δούλεψε πολύ όλο τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του στο Μέρσεϊσαϊντ όπου είχε ελάχιστες ευκαιρίες για λεπτά συμμετοχής και τώρα βγάζει στο χορτάρι αυτό που περίμενε από εκείνον ο Κλοπ.

Ο «Τσίμι» το βράδυ της Τρίτης στο ματς του LeagueCup, έφτιαξε το δεύτερο από τα τρία τέρματα των «κόκκινων», ενώ, είχε εκτελέσει και το κόρνερ από το οποίο προήλθε το πρώτο τέρμα, από κεφαλιά του Οριγκί και τελείωμα του Μιναμίνο.

Πλέον, έχει καταφέρει να μετρήσει τις ίδιες ασίστ (2) με τον Ρόμπερτσον μέσα στο 2021, μόνο που έχει αγωνιστεί βασικός μονάχα σε 4 αναμετρήσεις! Και στα τέσσερα παιχνίδια που πήρε θέση στο αρχικό σχήμα, η Λίβερπουλ διατήρησε το clean sheet μαζί του και αυτό προσφέρει στον Τσιμίκα ακόμα ένα ισχυρό στατιστικό για τις επιδόσεις του την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Kostas Tsimikas appreciation post.



What a player… pic.twitter.com/kAG40Qjczt — Kloppholic (@Kloppholic) September 21, 2021

The Klopp-way και μεγάλη επιτυχία στις ενέργειες

Έχοντας καταλάβει στον απόλυτο βαθμό αυτό που οφείλει να κάνει παίζοντας για τους Πρωταθλητές Αγγλίας του 2020 και Πρωταθλητές Ευρώπης του 2019, ο Κώστας Τσιμίκας το αποδίδει στο ακέραιο τη φετινή σεζόν, όντας πλέον απόλυτα έτοιμος.

Όλη την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά ο Κλοπ τον προετοίμαζε, αρνήθηκε να τον παραχωρήσει δανεικό και τώρα επιβεβαιώνεται για την απόφαση που είχε πάρει.

Ο Τσιμίκας καταφέρνει να τρέχει πολλά χιλιόμετρα, να βρίσκεται πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή από την πλευρά του σε κάθε ευκαιρία και φυσικά από τη στιγμή που το παιχνίδι του ταιριάζει απόλυτα με αυτό του Ρόμπερτσον, η ομάδα βγαίνει απίστευτα κερδισμένη.

Ο «Τσίμι» έχει καταφέρει να καταγράψει ποσοστά που ξεπερνούν το 60% σε μέσο όρο επιτυχημένων ενεργειών στο γήπεδο, όπως παρουσιάζει το Wyscout.

Απέναντι στη Νόριτς στο LeagueCup πήρε 53 προσπάθειες (!), εκτελώντας με επιτυχία τις 35 για το 66%, ενώ, στο ίδιο παιχνίδι για το πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της σεζόν, είχε 101 ενέργειες με επιτυχία στις 47 (47%). Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας το είχε με το 6/4 (67%) απέναντι στην Τσέλσι στο «Άνφιλντ» και έχει καταγράψει και το 63% με το 73/46 απέναντι στην Μπέρνλι.

Τον λατρεύει ο κόσμος

Μια βόλτα στα social media είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς τον αντίκτυπο του Κώστα Τσιμίκα στη φετινή Λίβερπουλ και την εκτίμηση που τρέφει για εκείνον ο κόσμος της ομάδας.

Όλοι μιλούν για έναν ποδοσφαιριστή που είναι απορίας άξιο πως ο Κλοπ δεν τον εκμεταλλεύτηκε από την πρώτη του σεζόν, αν και ο Γερμανός φαίνεται πως έπραξε ορθά και πολύ φρόνιμα προκειμένου πρώτα να τον βελτιώσει κι έπειτα να τον παρουσιάσει στην Premier League.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ ενθουσιάζονται στη σκέψη των δύο ικανότατων φουλ μπακ που έχουν για την αριστερή πλευρά, μαζί φυσικά και με τον Άντι Ρόμπερτσον που είναι ασταμάτητος.

Του έχουν κολλήσει το παρατσούκλι «Cross-tas», αυτοαποκαλείται φυσικά Greek Scouser, εκτύπωσαν μπλουζάκια με τ' όνομά του και ο διεθνής οπισθοφύλακας βιώνει σπουδαίες στιγμές στο λιμάνι.

Tsimikas is a serious addition to this squad — Iver Hanrahan (@IverHanrahanGP) September 21, 2021

Tsimikas is second best left back in England and I’m not even joking — • (@The_Gerrard_Era) September 21, 2021

Tsimikas the Greek Scouser 🍻pic.twitter.com/2Ld4imOyGH — 24 (@alvinwijaia) September 22, 2021

We’ve got two absolute class options at LB in Tsimikas & Robbo 😍🔴👏 pic.twitter.com/t4VOPebJiI — LiverpoolGoals (@Liverpoolgoals_) September 21, 2021