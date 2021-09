Ο Τσιμίκας έγινε μπλουζάκι: «Ο Greek scouser» (pic)

Οπαδοί της Λίβερπουλ είναι ξετρελαμένοι με τον Κώστα Τσιμίκα, γι' αυτό και αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μπλουζάκια για χάρη του Έλληνα 25χρονου μπακ.

Ο Κώστας Τσιμίκας, παιχνίδι με παιχνίδι, δείχνει να είναι πιο έτοιμος από ποτέ για την Premier League, με τους αριθμούς του και να αποδεικνύουν πως μόνο εύκολη δεν θα είναι η φανέλα του βασικού για τον Άντριου Ρόμπερτσον.

Οι οπαδοί των «Reds»... πίνουν νερό στο όνομα του και ειδικά μετά την τελευταία του εμφάνιση κόντρα στη Νόριτς, στην οποία είχε συμμετοχή στο 1-0 της Λίβερπουλ, ενώ το 2-0 ήταν δική του δημιουργία.

Ο «Greek Scouser» (σ.σ. scousers λένε τους οπαδούς της Λίβερπουλ), όπως τον αποκαλούν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές των φιλάθλων της ομάδας, γι' αυτό και δημιούργησαν ξεχωριστά μπλουζάκια για χάρη του.

