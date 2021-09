Ακινφένουα: Το «κτήνος» είναι εδώ στα 39 του και παίρνει... παραμάζωμα τους παίκτες της Σίτι (pics)

Ο Πεπ κατέβασε τα 18χρονα για να πλαισιώσει τους σταρ, αλλά η Γουίκομ διαθέτει για έκτη διαδοχική σεζόν τον δικό της μύθο. Ο Αντεμπάγιο Ακινφένουα στα 39 του χρόνια τα έβαλε με τους Πολίτες και τους πήρε... παραμάζωμα.

League Cup. Ευκαιρία για rotation, για τόπο στα νιάτα, για μια εύκολη πρόκριση. Αν είσαι η Μάντσεστερ Σίτι. Αν πάλι είσαι η φιλοξενούμενη Γουίκομ, τότε απλά (το) διασκεδάζεις. Τον κόσμο σου και τις εντυπώσεις. Και ποιος καλύτερος για μια τέτοια αποστολή από έναν εκ των μεγαλύτερων «μορφών» του αγγλικού ποδοσφαίρου, των εκτός-της-Premier League κατηγοριών. Ναι, ο 39χρονος, πια, Αντεμπάγιο Ακινφένουα, το «θηρίο» των 105 κιλών έκανε την εμφάνισή του στο «Etihad» για το ματς του 3ου γύρου του Carabao Cup κι όλα τα φώτα στράφηκαν εύλογα στη μοναδική του φιγούρα, απαθανατίζοντας το δικό του... πάρτι απέναντι σε σταρ όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και η παρέα του.

Και η ομάδα της League One δεν ήταν απλή θεατής. Κατάφερε να «σοκάρει» πρώτη τους Σίτιζενς, παίρνοντας προβάδισμα στο 22' με τον Χάνλαν. Τι καλύτερη αφορμή, λοιπόν, για να δώσει ρεσιτάλ ο βετεράνος Άγγλος με ρίζες από τη Νιγηρία φορ, σπεύδοντας να πανηγυρίσει έξαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του μπροστά στους οπαδούς της Γουίκομ.

Στο αμιγώς αγωνιστικό, ο Ακιμφένουα προέρχεται από την παρθενική του σεζόν στην Championship όπου σημείωσε 1 γκολ και 1 ασίστ σε 33 συμμετοχές και φέτος επέστρεψε στα... νερά του, έχοντας ανοίξει, μάλιστα, λογαριασμό στον προηγούμενο γύρο του EFL Cup κόντρα στη Στίβενεϊτζ.

Akinfenwa when Wycombe took the 1-0 lead in the 22'



v.s



Akinfenwa at half-time with Man City leading 3-1 pic.twitter.com/AIBQSpNvtv