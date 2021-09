Φέργκιουσον: «Ο Ρονάλντο μπορεί να κάνει χατ-τρικ ακόμα και με την ΚΠΡ, ο Μέσι όχι» (vid)

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, πριν από μερικά χρόνια, είχε μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι σε οποιαδήποτε ομάδα κι αν αγωνίζεται ο Πορτογάλος αστέρας, μπορεί να σκοράρει αμέτρητα γκολ, σε αντίθεση με τον Λιονέλ Μέσι.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς σε τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έως τώρα έχει βρει τέσσερις φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «κόκκινων διαβόλων», έως τώρα.

Από την άλλη ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο προσαρμογής με τη νέα του ομάδα, Παρί Σεν Ζερμέν μιας και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ούτε να μοιράσει κάποια ασίστ στα τρία ματς που αγωνίστηκε. Αποκορύφωμα μάλιστα η τελευταία του εμφάνιση κόντρα στη Λυών, στην οποία ναι μεν βρήκε ρυθμό και ψυχολογία αλλά στο τέλος στράβωσε με την απόφαση του Ποτσετίνο να τον κάνει αλλαγή.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, από την πλευρά του είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, στη σχετική κόντρα για το αν είναι αυτός καλύτερος ή ο Λιονέλ Μέσι. Ο Σκωτσέζος τεχνικός, ο οποίος ήταν φυσιολογικό να πάρει το μέρος ενός από τους πλέον αγαπημένους του παίκτες, υπογράμμισε πως ο Πορτογάλος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες θέσεις από τον Αργεντινό αλλά και να σκοράρει γκολ σε οποιαδήποτε ομάδα κι αν αγωνίζεται. Σε αντίθεση με τν Μέσι

«Ο κόσμος λέει ότι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο είναι ο Μέσι. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Η διαφορά είναι ότι ο Ρονάλντο μπορεί να παίξει παντού. Στην Μίλγουολ, την ΚΠΡ, την Ντόνκαστερ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα και να κάνει χατ-τρικ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Μέσι μπορεί. Ο Ρονάλντο χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια, είναι γρήγορος, είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι και είναι γενναίος όπως και ο Μέσι. Ο Ρονάλντο είχε την μεγαλύτερη εξέλιξη στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όταν ήρθε ήταν μόλις 17 ετών. Ο κόσμος του ασκεί κριτική γιατί έχει την συνήθεια να βουτάει αλλά την στιγμή που έμπαινε στο γήπεδο ήταν φανταστικός. Μαζί με τον Σκόουλς και τον Γκιγκς ήταν οι καλύτεροι παίκτες που είχα στην Μάντσεστερ. Οι Μπράιαν Ρόμπσον, Ρόι Κιν και Ερίκ Καντονά ήταν εξαιρετικοί παίκτες αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο», είχε πει σε συνέντευξη του το 2015 στο «BBC», ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

