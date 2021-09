Κριστιάνο Ρονάλντο: Θύμα απάτης από ταξιδιωτική πράκτορα στην οποία εμπιστεύθηκε το pin της κάρτας του

Ένα ποσό περί τις 300.000 ευρώ κατάφερε ν' αποσπάσει μια ταξιδιωτική πράκτορας από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που της εμπιστεύθηκε το pin της κάρτας του, σύμφωνα με πορτογαλική εφημερίδα.

Όπως αναφέρει η Jornal de Noticias, ο CR7 έδωσε το pin στην 53χρονη Μαρία Σίλβα από την πατρίδα του. Αυτή κατάφερε να κλέψει και από τον ατζέντη του σούπερ σταρ, Ζόρζε Μέντες, περί τις 18.000 ευρώ, όπως επίσης απέσπασε και περίπου 2.000 ευρώ από τον Νάνι!

Η ταξιδιωτική πράκτορας παραδέχθηκε τα πάντα και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή από το δικαστήριο του Πόρτο...

Cristiano Ronaldo scammed £250k by travel agent after trusting her with credit card pinhttps://t.co/c6kpjoEkuN pic.twitter.com/QOOxEyXPgD