Κριστιάνο - Μπρούνο Φερνάντες: Έσπρωχναν τον Λίνγκαρντ να πανηγυρίσει κι αυτός δεν ήθελε (vid)

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ ήθελε να σεβαστεί την Γουέστ Χαμ στην οποία πέρασε εκπληκτικές στιγμές το δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν, όμως, οι Πορτογάλοι ήθελαν να τον δουν να ξεσπά μετά το γκολ εις βάρος των «σφυριών».

Αυτό το γκολ το είχε ανάγκη ο J Lings μετά το τεράστιο λάθος του μέσα στην περασμένη εβδομάδα που οδήγησε στη νίκη της Γιούνγκ Μπόις με ανατροπή (2-1) στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Σκοράροντας με εκπληκτικό πλασέ στο 89', ο Λίνγκαρντ χάρισε κατά το ήμισυ τη νίκη στους «κόκκινους διαβόλους» με το 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνο, αφού το άλλο μισό το πιστώνεται ο Ντε Χέα με την απόκρουση του πέναλτι του Νομπλ στις καθυστερήσεις.

Όταν ο Άγγλος επιθετικός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, από σεβασμό προς τους πρώην συμπαίκτες του δεν ήθελε να πανηγυρίσει, όμως, οι Κριστιάνο και Μπρούνο τον έσπρωχναν για να ξεσπάσει και να βγάλει την πίεση από μέσα του μετά και το λάθος που είχε κάνει την περασμένη Πέμπτη...

Ronaldo and Bruno Fernandes forcing Jesse Lingard to celebrate his goal 😂😭.



By far the greatest atonement we could have ever asked for #WHUMUN pic.twitter.com/mfXuMOYRr8