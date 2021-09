Τέλος από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Χιούτον (vid)

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ, αποτελεί ο Κρις Χιούτον.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ γνώρισε νέα ήττα στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 2-0 από την Μίντλεσμπρο κι έτσι παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στην Championship.

Αυτή ήταν και η 6η ήττα στα τελευταία 7 παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα έως τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Κρις Χιούτον είναι αυτός ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο, καθώς αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο του συλλόγου, ύστερα από τα συνεχόμενα αποτυχημένα αποτελέσματα.

Ο 62χρονος Ιρλανδός τεχνικός προσλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και σε 53 παιχνίδια στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ, την οδήγησε σε 14 νίκες, 17 ισοπαλίες και 22 ήττες.

