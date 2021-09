Ο Μπρούνο σκόραρε και χειροκρότησε τον Ντε Χέα για την τρομερή μπαλιά (vid)

Ο Μπρούνο Φερνάντες πέτυχε απίθανο γκολ στο 4-1 της Γιουνάιτεντ επί της Νιούκαστλ, χειροκρότησε τον Ντε Χέα για την τρομερή μπαλιά που του έκανε και ο Ισπανός πορτιέρε του έδειξε ότι μίλησε το μυαλό τους.

Ο Πορτογάλος χαφ πέτυχε το τρίτο από τα τέσσερα τέρματα των «κόκκινων διαβόλων» το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, προσπαθώντας να πάρει λίγη από τη λάμψη του συμπατριώτη του, Κριστιάνο, που ήδη είχε σκοράρει δις, ενώ, το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Τζέσι Λίνγκαρντ.

Έχοντας εξαπολύσει το εκπληκτικό δεξί σουτ για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, ο Μπρούνο Φερνάντες αφού πρώτα πανηγύρισε έξαλλα, γύρισε προς τον Ντε Χέα και τον χειροκρότησε για την άμεση μπαλιά ακρίβειας που του έστειλε.

Ο Ισπανός πορτιέρε ανταπέδωσε το χειροκρότημα και του έδειξε ότι έπαιξαν με μυαλό και βρέθηκαν όπως ακριβώς έπρεπε.

That pass from de Gea leading to Bruno's goal..pic.twitter.com/ULjRsyUDAE