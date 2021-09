Έλιοτ: Έβλεπε το ματς της Λίβερπουλ από το κινητό στο νοσοκομείο (pic)

Ο Χάρβεϊ Έλιοτ δεν έμεινε να σκέφτεται πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του και πόσους μήνες θα μείνει εκτός δράσης, αλλά ήθελε να παρακολουθήσει τα εναπομείναντα λεπτά του ματς της Λίβερπουλ με την Λιντς από το νοσοκομείο!

Ο 18χρονος εξτρέμ της Λίβερπουλ παρά το εκπληκτικό ξεκίνημα στη φετινή Premier League, καλείται πλέον να χάσει μεγάλο μέρος του υπόλοιπου πρωταθλήματος με την σοβαρή ζημιά που υπέστη το βράδυ της Κυριακής.

Στο 60ο λεπτό, από μαρκάρισμα του Στράουκ, ο Έλιοτ αποκόμισε πολύ σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο αφού το ιατρικό τιμ δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή για το πόδι του.

Ο μικρός, με το οξυγόνο να του έχει μειώσει κατά πολύ τον πόνο, όση ώρα περίμενε να εξεταστεί στο νοσοκομείο, παρακολουθούσε στο κινητό του τα λεπτά που απέμεναν στο ματς του «Έλαντ Ρόουντ» και φυσικά χάρηκε με τη νίκη που ήρθε για την ομάδα του με το τελικό 3-0.

Harvey Elliott watching the rest of the game in hospital yesterday.



Boyhood red ❤️ #awlive [ig] pic.twitter.com/DS7uXSgHP8