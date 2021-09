Μέσι ή Ρονάλντο; Νέβιλ και Κάραγκερ τσακώνονται on air για το ποιος είναι ο κορυφαίος (vid)

Ο Γκάρι Νέβιλ και ο Τζέιμι Κάραγκερ διαφώνησαν έντονα κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους στο «Sky Sports» για το ποιος εκ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Είναι το ερώτημα που θα μας απασχολεί για μερικά χρόνια ακόμα. Οπότε καλό θα είναι να τους χαρούμε όσο μπορούμε ακόμα. Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέσι; Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο;

Γκάρι Νέβιλ και Τζέιμι Κάραγκερ κλήθηκαν να απαντήσουν στο αιώνιο δίλλημα, με τον παλαίμαχο αμυντικό της Γιουναίτεντ να δίνει ψήφο στον 36χρονο επιθετικό των «κόκκινων διαβόλων» και τον άλλοτε αμυντικό της Λίβερπουλ να επιλέγει τον Αργεντινό αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Αν ήσουν προπονητής και είχες μόνο μια αλλαγή για να κερδίσεις έναν αγώνα στα τελευταία δέκα λεπτά, ποιον παίκτη από όλη την ιστορία θα έβαζες; Για μένα θα ήταν ο Κριστιάνο! Μπορεί να σκοράρει με όλους τους τρόπους, με το δεξί, το αριστερό, με το κεφάλι, με πέναλτι, ακόμη και με φάουλ. Δείτε τους αριθμούς του! Πιστεύω πως είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που υπήρξε ποτέ. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος», ανέφερε από την πλευρά του ο Νέβιλ, ενώ ο Κάραγκερ τόνισε:



«Ο Ρονάλντο ΔΕΝ είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών! Θα έλεγα πως είναι ο Μέσι. Δεν έχει σημασία πώς μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μέσι έχει καλύτερο ρεκόρ γκολ από τον Ρονάλντο, είναι πλέι μέικερ, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο Πορτογάλος. Είναι δύο φοβεροί παίκτες, αλλά ο Μέσι κάνει πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί».

