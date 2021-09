Κριστιάνο: Μιλούσε στις κάμερες και σχεδόν δεν ακουγόταν από το ντελίριο του κόσμου (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξηγούσε τα συναισθήματά του για το νέο ντεμπούτο του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ίσα που ακουγόταν από το μικρόφωνο, καθώς ο κόσμος της ομάδας παραληρούσε ακόμα στις εξέδρες, αρκετή ώρα μετά το φινάλε του ματς με τη Νιούκαστλ.

Ο CR7 στα 12 χρόνια και τις 124 ημέρες μετά το τελευταίο του γκολ στην Premier League, επέστρεψε και σκόραρε δις στη νέα, πρώτη του εμφάνιση με τους «κόκκινους διαβόλους» κάνοντας το «Ολντ Τράφορντ» να σείεται στο ματς με τη Νιούκαστλ, το Σάββατο.

Μιλώντας στις κάμερες λίγη ώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού, εξήγησε πως: «Είχα άγχος, το οποίο μάλλον δεν φάνηκε. Ανήκω στην Γιουνάιτεντ και επέστρεψα γιατί μπορεί να έχω παίξει και σε άλλες χώρες, αλλά το ποδόσφαιρο εδώ στην Αγγλία είναι ιδιαίτερο.

Είμαι εδώ για να παίρνουμε νίκες, να βοηθήσω το κλαμπ και να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει. Πρέπει ν' αποκτήσουμε ξανά νοοτροπία για να φτάσουμε στην κατάκτηση της Premier League και του Champions League».

Βέβαια, παρακολουθώντας το βίντεο, αντιλαμβάνεται κανείς πως οι ιαχές του κόσμου που παραληρούσε και φώναζε τ' όνομα του Κριστιάνο, σχεδόν κάλυπταν την φωνή του Πορτογάλου!

"I belong to Manchester United." ♥️



Cristiano Ronaldo reflects on a "special" second debut for #MUFC that saw him score twice against Newcastle. pic.twitter.com/iCuKZTmMl6