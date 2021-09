Λουκάκου: Ένα όνειρο που άργησε 10 χρόνια (vids)

Ο Ρομέλου Λουκάκου για πρώτη φορά στην καριέρα του σκόραρε σε ματς του «Στάμφορντ Μπριτζ» και αυτό ήταν κάτι που το ονειρευόταν αλλά δεν είχε καταφέρει να το ζήσει, εδώ και μια δεκαετία!

Ο Big Rom έφτασε στα τρία γκολ με τη μπλε φανέλα μετά τη μεγάλη επιστροφή του και μαζί με τον Κόβασιτς υπέγραψαν το άνετο 3-0 της ομάδας του Τόμας Τούχελ απέναντι στην Άστον Βίλα το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Λουκάκου σκόραρε δυο φορές απέναντι στους «χωριάτες» και αυτά τα γκολ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς ήταν τα πρώτα της καριέρας του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μπροστά στον κόσμο της αγαπημένης του ομάδας!

Στην πρώτη του θητεία δεν είχε καταφέρει να το ζήσει αυτό και το πέτυχε τώρα, στο πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι του μετά το come-back, αφού είχε κάνει νέο ντεμπούτο στο «Έμιρεϊτς» και μετά έπαιξε στο «Άνφιλντ».

«Είναι ένα όνειρο για εμένα, από την ηλικία των 11 ετών το ήθελα αυτό...» είπε στις κάμερες λίγο μετά το παιχνίδι με τη Βίλα, έχοντας πλέον βρει δίχτυα 10 χρόνια και 15 ημέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ως παίκτης της Τσέλσι.

"It was my dream since I was 11, I worked hard for this moment." 💭



