FIFA: Απειλεί τις ομάδες της Premier League και με ήττα στα χαρτιά!

Η FIFA φέρεται να έχει ενημερώσει τις ομάδες της Premier League πως σε περίπτωση που επιλέξουν να μην τηρήσουν την τιμωρία που έχει επιβληθεί στους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, θα κινδυνεύσουν και με ήττες στα χαρτιά στις προσεχείς αναμετρήσεις τους!

Διαστάσεις κόντρας παίρνει το ζήτημα της τιμωρίας που επιβάλλει η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στους 8 Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές μετά και την απόφαση των συλλόγων τους να μην τους επιτραπεί το ταξίδι για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022 σε «κόκκινη χώρα» λόγω του κορονοϊού.

Οι Άλισον, Έντερσον, Τιάγκο Σίλβα, Ραφίνια, Φρεντ, Γκάμπριελ Ζέσους, Φιρμίνο και Φαμπίνιο ήταν εκείνοι που δεν τους επετράπη από τις ομάδες τους να φύγουν για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Η FIFA τους τιμωρεί με ποινή πέντε ημερών, που σημαίνει ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προσεχή αγωνιστική της Premier League και μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Times, η Παγκόσμια Ομοσπονδία απειλεί με ήττες στα χαρτιά!

Αυτό θα έρθει ως τιμωρία εφόσον τα κλαμπ αδιαφορήσουν για την ποινή και τελικά οι διεθνείς ποδοσφαιριστές χρησιμοποιηθούν στις αναμετρήσεις του κορυφαίου πρωταθλήματος δίχως να έχει παρέλθει η 5ήμερη απαγόρευση.

If the clubs choose to ignore the rules and select players deemed to be ineligible, then under FIFA's disciplinary code they could forfeit the match 3-0. It is unclear what would happen should Leeds and Liverpool pick their representatives to face each other, as per @TimesSport https://t.co/FupT4tU960