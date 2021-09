Ρονάλντο: Κατέφθασε στην προπόνηση με το πολυτελές αυτοκίνητο του αξίας 186 χιλ. ευρώ (vids)

Στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (08/09) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οδηγώντας το πολυτελές αμάξι του, αξίας 186.304 χιλιάδων ευρώ.

Ο Πορτογάλος αστέρας ξεκίνησε τις πρώτες τους προπονήσεις με τους «κόκκινους διαβόλους». Την Τρίτη (07/09) έπειτα από 12 χρόνια επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο Κάρινγκτον, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή για να δουν τον Ρονάλντο στα χρώματα της ομάδας του, καθώς όλα δείχνουν στο ματς με τη Νιουκάστλ δεν θα βρίσκεται στο βασικό σχήμα.

Οπως και να 'χει ο 36χρονος επιθετικός συνεχίζει την προετοιμασία του για να φτάσει στο 100% και την Τετάρτη (08/09), βρέθηκε ξανά στο προπονητικό της ομάδας του για να τεθεί υπό την καθοδήγηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Αυτό που κέρδισε τα βλέμματα των δημοσιογράφων που τον περίμεναν υπομονετικά, ήταν το εντυπωσιακό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος άσος, κατέφθασε οδηγώντας μια Lamborghini Urus, αξίας 186.304 χιλιάδων ευρώ.

Πρόκειται για ένα επιβλητικό και θωρηκτό SUV με βάρος 2,2 τόνων, το οποίο επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 3,6 δευτερόλεπτα, στα 200χλμ./ωρα σε 12,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 305 χλμ./ώρα.

Να σημειώσουμε πως στην Ελλάδα κυκλοφορούν λίγα περισσότερα από 100 αυτοκίνητα της Lamborghini.

🔴 Cristiano Ronaldo turning up to Manchester United training this morning. pic.twitter.com/raEiuQCJRU

📸 This Manchester United fan really wants a picture with his hero Cristiano Ronaldo outside of the Carrington training ground. pic.twitter.com/RUMIIfFI8I