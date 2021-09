Κριστιάνο Ρονάλντο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο μετά από 12 χρόνια (pics)

Για πρώτη φορά μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο «Κάρινγκτον» και είχε την πρώτη κουβέντα με τον άλλοτε συμπαίκτη και νέο προπονητή του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Η αύρα του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται και πάλι στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως κι ο ίδιος ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, εκεί όπου ξεδίπλωσε το μοναδικό του ταξίδι προς την κορυφή και αναπτύχθηκε σε παίκτη παγκοσμίας κλάσης υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Το «Κάρινγκτον» άνοιξε και πάλι τις πύλες του για τον CR7, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την εθνική λόγω τιμωρίας και την απαράιτητη περίοδο καραντίνας, έδωσε το παρών το πρωί της Τρίτης (7/9), γνώρισε τους νέους συμπαίκτες του και συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, τον προπονητή του πια στους Κόκκινους Διαβόλους (2003-2007).

Τα «κλικς» των επίσημων φωτογράφων της Γιουνάιτεντ αποτύπωσαν υπέροχα αυτό το τετ-α-τετ και τα social media παίρνουν... φωτιά από λεζάντες για τον υποθετικό τους διάλογο:

Look who's arrived at Carrington! @Cristiano Ole #MUFC

Cristiano Ronaldo already looks bored of Ole Gunnar Solskjaer's chat pic.twitter.com/fCYSP0pSFH