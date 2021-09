Κριστιάνο Ρονάλντο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σε πέντε χρόνια τα 15 εκατ. ευρώ προς τη Γιουβέντους

Με πέντε δόσεις ως το 2026 θα εξοφλήσει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Γιουβέντους για τη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό deal για τους Κόκκινους Διαβόλους.

Το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί το ακριβότερο στην ιστορία της Premier League και θα κοστίσει ετησίως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος μεταγραφής, όμως, η πλευρά των Κόκκινων Διαβόλων έκανε το πιο συμφέρον deal που θα μπορούσε, καθώς πέρα από το χαμηλό για την αξία του Πορτογάλου σούπερ σταρ ποσό των 15+8 εκατομμυρίων ευρώ, υιοθετήθηκε και μια ιδιαίτερα ευνοϊκή φόρμουλα καταβολής των χρημάτων προς τη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Italia», η Γιουνάιτεντ θα πληρώσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε δόσεις των τριών εκατ., αποπληρώνοντας έτσι το πλήρες ποσό το... 2026. Τρία ή τέσσερα χρόνια, δηλαδή, από όταν λήγει το τρέχον συμβόλαιο του CR7 (δύο χρόνια με οψιόν για επιπλέον ένα). Μάλιστα, από τα 8 εκατομμύρια ευρώ που έχουν συμφωνηθεί σε μπόνους, μόνο για τα 5 είναι εύκολο να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, με τα υπόλοιπα τρία να αφορούν πιο περίπλοκους όρους.

