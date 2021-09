Γιουνάιτεντ: Εβγαλε σχεδόν 40 εκατ. ευρώ μέσα σε 12 ώρες από τις φανέλες του Ρονάλντο (pics & vid)

Αδιανόητη τρέλα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μέσα σε διάστημα 12 ωρών οι πωλήσεις της φανέλας του Πορτογάλου αστέρα, έφτασαν τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ!

Χαμός για μία φανέλα του Ρονάλντο. Ο 36χρονος επιθετικός θα έχει ξανά το ιστορικό «7» στην πλάτη του, έχοντας επιστρέψει έπειτα από 12 χρόνια, καθώς είδε τον Έντισον Καβάνι να του «χαρίζει» τον αγαπημένο του αριθμό.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» από την πλευρά τους, οι οποίοι έκαναν δικό τους τον Ρονάλντο έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν αρχίσει ήδη την απόσβεση αυτής της σπουδαίας αλλά και κοστοβόρας μεταγραφής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Lovethesales», οι πωλήσεις της φανέλας του Ρονάλντο έφτασαν τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ, τις πρώτες 12 ώρες, που ανακοινώθηκε ότι ο Πορτογάλος άσος θα έχει το νούμερο «7» στην πλάτη του. Αν συνεχιστούν οι πωλήσεις με αυτόν τον ρυθμό τότε δεν αποκλείεται η φανέλα του Ρονάλντο να γίνει η πιο περιζήτητη φανέλα όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

🔴 Manchester United fans queuing outside Old Trafford to get their hands on their new Cristiano Ronaldo number 7 shirts! pic.twitter.com/Vr3AOStakC

Cristiano Ronaldo's Manchester United shirt has broken a Premier League record for shirt sales, with the total spent hitting £32.5 million inside the first 12 hours.



It is set to become the most sold football shirt in 24 hours, beating Leo Messi's PSG shirt.



Unstoppable 🤯🐐 pic.twitter.com/gu18UbDOb9