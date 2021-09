Ατελείωτη ουρά έξω από το «Όλντ Τράφορντ» για μία φανέλα του Ρονάλντο (vids)

Τρέλα για μια φανέλα του Ρονάλντο! Εξω από το «Ολντ Τράφορντ» έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από τους φίλους της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι περιμένουν για να προμηθευτούν μία φανέλα του Πορτογάλου, από την μπουτίκ της ομάδας τους.

Η επιστροφή του Κριστιάνο στους «κόκκινους διαβόλους» είναι γεγονός. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ, είναι η πιο πολυσυζητημένη μεταγραφή στα χρονικά των social media.

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος αστέρας αναμένεται σύντομα στο Μάντσεστερ, προκειμένου να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα και να τεθεί στη διάθεση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Βέβαια, οφείλει πρώτα να μπει σε καραντίνα για πέντε μέρες, προτού ξεκινήσει προπονήσεις με την Γιουνάιτεντ.

Ο 36χρονος επιθετικός θα έχει ξανά το ιστορικό «7» στην πλάτη του, έχοντας επιστρέψει έπειτα από 12 χρόνια, καθώς είδε τον Έντισον Καβάνι να του «χαρίζει» τον αγαπημένο του αριθμό. Αυτό έβαλε... φωτιά στους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής (03/09) βρέθηκαν έξω από την μπουτίκ της ομάδας τους, προκειμένου να προλάβουν να προμηθευτούν τη φανέλα του Ρονάλντο με το «7» στην πλάτη τους

🔴 Manchester United fans queuing outside Old Trafford to get their hands on their new Cristiano Ronaldo number 7 shirts! pic.twitter.com/Vr3AOStakC

🗣"I've had to get rid of his Juventus kit that I bought, the new one with Ronaldo on it." 🤣



Manchester United fans react to getting their hands on new Cristiano Ronaldo 7 shirts. pic.twitter.com/frbEGa1KJn