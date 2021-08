Καβάνι: Παραμένει στην Γιουνάιτεντ παρά τις πιέσεις της Μπαρτσελόνα (pic)

Η Μπαρτσελόνα πιέζει για την μεταγραφή του Έντινσον Καβάνι, ωστόσο η στάση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αλλάζει κι έτσι ο Ουρουγουανός επιθετικός θα παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ».

Μετά και την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο για τον Έντινσον Καβάνι να βρει θέση στα βασικά πλάνα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Γι' αυτό και ο 34χρονος Ουρουγουανός επιθετικός προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα, η οποία επιθυμούσε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με την απόκτηση του, λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, ειδικά αυτή την περίοδο και όλα δείχνουν ότι ο έμπειρος στράικερ θα παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ», παρά την ασφυκτική πίεση των «μπλαουγκράνα» για την παραχώρηση του.

Με την Γιουνάιτεντ, ο Καβάνι έχει πετύχει έως τώρα 17 τέρματα και 6 ασίστ, σε 40 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Manchester United are on the same position since days. Edinson Cavani is part of the project and if nothing crazy happens, he’s expected to stay. 🔴🇺🇾 #MUFC #DeadlineDay