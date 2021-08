Παίκτης της Γιουνάιτεντ U18 σκόραρε και πανηγύρισε αλά Ρονάλντο (vid)

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U18, Σαμ Μάτερ βρήκε δίχτυα στην αναμέτρηση με την αντίστοιχη ομάδα της Λιντς και πανηγύρισε αλά Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος αστέρας έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ» για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η συγκεκριμένη είδηση χαροποίησε όχι μόνο τους φίλους των «κόκκινων διαβόλων», αλλά και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του συλλόγου, οι οποίοι έχουν ως πρότυπο τον Κριστιάνο.

Ο Σαμ Μάτερ, ο οποίος αγωνίζεται με την U18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε στο παιχνίδι με την Λιντς και πανηγύρισε με τον γνωστό τρόπο που το κάνει ο Ρονάλντο, θέλοντας έτσι να γιορτάσει το come-back του 36χρονου επιθετικού στην Γιουνάιτεντ.

Sam Mather did @Cristiano's celebration after scoring against Leeds 👀😄 pic.twitter.com/YJL276EP4L