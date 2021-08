Η Γουίγκαν κράτησε ενός λεπτού σιγή για μια... πάπια!

Απίθανα πράγματα, τρελό story... Χιλιάδες οπαδοί της Γουίγκαν κράτησαν ενός λεπτού σιγή για μια πάπια, τον Κιθ.

Απίθανα πράγματα στην Αγγλίας. Φίλαθλος της Γουίγκαν έγραψε σε φόρουμ οπαδών πως ο φίλος του ο Κιθ «έφυγε» από τη ζωή. Σοκ στους οπαδούς και όλοι κατάλαβαν πως αναφερόταν σε κάποιον φίλαθλο της ομάδας. Εκατοντάδες "RIP" και μέχρι να λυθεί η παρεξήγηση πως ο Κιθ ήταν πάπια οι οπαδοί δε σταματούσαν να συλληπούνται. Το μεσημέρι του Σαββάτου, 9.571 φίλοι της ομάδας στο ματς με την Πόρτσμουθ κράτησαν ένα λεπτό σιγής για τον Κιθ. Ναι, την πάπια...

A dead duck named Keith has apparently got a minute's applause at Wigan and it's still not the funniest thing to happen at football in the north west of England this afternoon #arsenal https://t.co/jOJd6odehq