Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Σόλσκιερ επιβεβαίωσε ότι ο Πογκμπά δεν αποχωρεί (pic)

Κάτοικος «Όλντ Τράφορντ» θα παραμείνει και γι' αυτή τη σεζόν ο Πολ Πογκμπά, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τελευταία περί αποχώρησής του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το όνομα του Γάλλου μέσου, βρίσκεται στο προσκήνιο από τις αρχές του καλοκαιριού. Στη Γαλλία δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί την περίπτωσή του και ετοιμάζει την κίνησή της για να τον αποκτήσει, προσφέροντας του 600.000 ευρώ την εβδομάδα!

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο Πολ Πογκμπά θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Οι «κόκκινοι διάβολοι» και ιδιαίτερα ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, είναι ευχαριστημένοι με την παρουσία του 28χρονου άσου έως τώρα στην ομάδα και γι' αυτό δεν σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν.

Στην πρεμιέρα μάλιστα του πρωταθλήματος, κόντρα στη Λιντς (5-1), ο Πογκμπά ήταν εντυπωσιακός, μοιράζοντας 4 (!) ασίστ στους συμπαίκτες του. Από την πλευρά του ο Νορβηγός τεχνικός επιβεβαίωσε μέσω των δηλώσεων του ότι ο έμπειρος μέσος θα παραμείνει κι αυτή τη χρονιά στο «Ολντ Τράφορντ» και πως θα μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά στα πλάνα του.

«Περιμένω ότι ο Πολ θα είναι εδώ όταν φτάσει η 1η Σεπτεμβρίου. Αν έχεις συμβόλαιο πέντε ετών ή συμβόλαιο ενός έτους, όταν υπογράφεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να αντιμετωπίσεις την πρόκληση και να αποδίδεις σε σταθερό επίπεδο. Δεν ανησυχώ για το μέλλον του Πολ», τόνισε χαρακτηριστικά.

