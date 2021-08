Τσέλσι: Ο Τσάλομπα είχε αποχαιρετήσει τη μητέρα του με μια υπόσχεση... (vid)

Ο 22χρονος Τρέβορ Τσάλομπα σκόραρε για την Τσέλσι στην έναρξη της φετινής Premier League, έβαλε τα κλάματα και πέρα από τη δικαίωση του Τούχελ, ο παίκτης δάκρυσε γιατί κατάλαβε πολύ καλά πως κράτησε την υπόσχεσή του στη μνήμη της μητέρας του...

Ο νεαρός αμυντικός έκανε ντεμπούτο στην Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι το απόγευμα του Σαββάτου, στο 3-0 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Μετά τη συμμετοχή του στο Super Cup Ευρώπης κόντρα στη Βιγιαρεάλ, αγωνίστηκε και σε επίπεδο πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην καριέρα του, με τον Τόμας Τούχελ να τον επιβραβεύσει για όσα έχει δει από τον ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Όντας στην Τσέλσι από 8 ετών, έχει υπάρξει ball-boy, έχει στηρίξει τρομερά τον σύλλογο που αγαπάει, έχει μοχθήσει, έχει παραχωρηθεί δανεικός σε Ίπσουιτςς, Χάντερσφιλντ και Λοριάν και τώρα ήταν η ώρα του να ζήσει κάτι που ήταν πέρα ως πέρα δίκαιο για τις προσπάθειές του.

Σκοράροντας απέναντι στην Πάλας με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ο Τσάλομπα απλά γονάτισε και δάκρυσε, γιατί πριν από πέντε χρόνια είχε υποσχεθεί στην μητέρα του ότι θα κατάφερνε. Και τώρα που εκείνη τον κοιτάζει από ψηλά, ο ποδοσφαιριστής την σκέφτηκε αμέσως...

In 2016, Trevoh Chalobah made his late mum a promise that he would "make it" for her 🥺



Today, he made his Premier League debut, bossed the performance and scored a fantastic goal 🙌



Five years on, he came good on his promise 💙 pic.twitter.com/sVrKief8PX