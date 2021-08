Βαράν: Ήταν στο κατάμεστο «Ολντ Τράφορντ» και είδε το ματς... από τηλεόραση! (pic)

Για κάποιο λόγο που μονάχα εκείνος γνωρίζει, ο Ραφαέλ Βαράν ενώ μπορούσε ν' απολαύσει την ατμόσφαιρα του «Ολντ Τράφορντ» μετά την παρουσίασή του στον κόσμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είδε το ματς με την Λιντς από τηλεόραση!

Ο Γάλλος αμυντικός ανακοινώθηκε ελάχιστα λεπτά πριν από την σέντρα στο πρώτο παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» για τη νέα σεζόν, στο ντέρμπι με τα «παγώνια».

Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ» με τη φανέλα του, αποθεώθηκε από τον κόσμο που γέμισε απ' άκρη σ' άκρη τις εξέδρες του γηπέδου έπειτα από πάρα πολλούς μήνες κι αποχώρησε.

Κι ενώ όλοι θα περίμεναν τον Βαράν να πάρει τη θέση του στα επίσημα για να παρακολουθήσει το ματς, αυτός εθεάθη να βλέπει την αναμέτρηση με την Λιντς από τηλεόραση, χάνοντας όλη την τρομερή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο!

No “announcement video” could have ever topped this.



This was a moment for the fans, returning to Old Trafford, after 17 months away.



The reaction and noise of 75,000 fans welcoming Rapha, unexpectedly, will be memorable for years to come.pic.twitter.com/XlDszspTXg