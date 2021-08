Βαράν: Επίσημα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρουσιάστηκε στο «Ολντ Τράφορντ» (pic)

Μετά την οριστική συμφωνία μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ραφαέλ Βαράν είναι και τυπικά παίκτης των Κόκκινων Διαβόλων υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο.

Η καθυστέρηση της ανακοίνωσής του είχε ως συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα κόντρα στη Λιντς. Ακόμη κι έτσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισημοποίησε τελικώς την απόκτηση του Γάλλου στόπερ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο οποίος και έδωσε το παρών στο «Ολντ Τράφορντ» για το πρώτο ματς της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι το deal «έκλεισε» στα 50 εκατομμύρια ευρώ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον, ο Βαράν αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την επόμενη εβδομάδα, στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Σαουθάμπτον.

