Ρόμπερτσον - Λίβερπουλ: Με προστατευτικό νάρθηκα στον αστράγαλο, γλίτωσε το χειρουργείο (pic)

Θετικά νέα για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο γνωστοποίησε ο ίδιος ο Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και φόρεσε προστατευτικό νάρθηκα, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα χρειαστεί επέμβαση.

Ο τραυματισμός του στη διάρκεια του Λίβερπουλ-Μπιλμπάο σόκαρε και προκάλεσε φόβους στις τάξεις των Reds για... νέο Φαν-Ντάικ. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο μεγάλος κίνδυνος πέρασε και ο Άντι Ρόμπερτσον απέφυγε τα χειρότερα.



Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ανέβασε στο twitter μια φωτογραφία μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, στην οποία απεικονίζεται με προστατευτικό νάρθηκα στον αστράγαλο και επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, αλλά καθησύχασε άπαντες δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό και πως ουσιαστικά δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.



Παρ' όλα αυτά, η απουσία του θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη από το ματς της πρεμιέρας της Premier League κόντρα στη Νόριτς (14/8, 19:30, Cosmotesports1HD), καθώς και τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, αναλόγως του μεγέθους της ζημιάς που αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα το κλαμπ. Έτσι, η μεγάλη ευκαιρία παραμένει «ζωντανή» για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός κόντρα στα Καναρίνια και τον Δημήτρη Γιαννούλη και να εδραιωθεί στην αρχική 11άδα, όσο απουσιάζει ο βασικός οπισθοφύλακάς των Reds.



Thanks to everyone for the kind messages and support. Scan suggests nothing too major but there’s some ligament damage which will need to mend. I will be grafting every day so I can help the team again sooner rather than later. Good luck to the boys playing tonight #YNWA pic.twitter.com/urKPCLmHgS