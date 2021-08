Λίβερπουλ: Ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόμπερτσον και η μεγάλη ευκαιρία του Τσιμίκα! (vid)

Ο αστράγαλος του Αντι Ρόμπερτσον γύρισε με άσχημο τρόπο και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες του Κώστα Τσιμίκα να είναι βασικός κόντρα στη Νόριτς του Δημήτρη Γιαννούλη στην 1η αγωνιστική.

Στο φιλικό της Λίβερπουλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο το απόγευμα της Κυριακής, ο Αντι Ρόμπερτσον χρειάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος. Ο αστράγαλός του υπέστη σοβαρή ζημιά και όπως εξήγησε ο Γιούργκεν Κλοπ, μπορεί να μην πονάει πολύ, αλλά θα περιμένουν τις εξετάσεις της Δευτέρας, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.



Λογικά πάντως δεν θα μπορέσει να προλάβει την πρεμιέρα. Οι Reds παίζουν στις 14 του μήνα στη νεοφώτιστη Νόριτς του Δημήτρη Γιαννούλη και είναι εξαιρετικά πιθανό πλέον να έχουμε ελληνικό μονομαχία. Ο Κώστας Τσιμίκας που ξεκουράστηκε και αναμένεται να αγωνιστεί τη Δευτέρα στο τελευταίο φιλικό κόντρα στην Οσασούνα, έχει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει και με τη Νόριτς.





First Virgil last season now Andy Robertson this season. Are Liverpool now in the mud??? https://t.co/8Br2uSgJQg